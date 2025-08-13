Erling Haaland și-a îmbogățit colecția de mașini de lux, înaintea startului ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal.
Manchester City debutează în Premier League sâmbătă-seara, de la ora 19:30, în deplasare cu Wolverhampton Wanderers.
Erling Haaland și-a cumpărat un monster truck de peste 230,000 de euro
- Toate cele 380 de partide ale sezonului din Premier League vor fi transmise în direct și în exclusivitate pe VOYO!
Atacantul fostei campioane a Angliei a venit la ultimul antrenament conducând un Ford Shelby F-150, capabil să atingă suta de kilometri la oră în doar 3,4 secunde.
Jucător afirmat în echipa antrenată de Pep Guardiola, pentru care a înscris de 124 de ori în cele 146 de apariții bifate, Erling Haaland nu este timid atunci când vine vorba despre pasiunea lui pentru automobilism.
foto: Daily Mail