Jucător afirmat în echipa antrenată de Pep Guardiola, pentru care a înscris de 124 de ori în cele 146 de apariții bifate, Erling Haaland nu este timid atunci când vine vorba despre pasiunea lui pentru automobilism.

Atacantul fostei campioane a Angliei a venit la ultimul antrenament conducând un Ford Shelby F-150, capabil să atingă suta de kilometri la oră în doar 3,4 secunde.

Manchester City debutează în Premier League sâmbătă-seara, de la ora 19:30, în deplasare cu Wolverhampton Wanderers .

Erling Haaland și-a îmbogățit colecția de mașini de lux, înaintea startului ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal.

Atacantul norvegian și-a cumpărat un Porsche 911 GT3, de culoare portocalie, după ce a semnat înnoirea contractului.

Haaland a ajuns la peste 5,5 milioane de euro cheltuite pe mașini de lux

În mai, Erling Haaland a cheltuit peste 370,000 de euro pentru un Ferrari 812 Superfast, de culoare galbenă.

În colecția sa, Erling Haaland mai deține un Aston Martin DBX 4x4 care valorează peste 400,000 de euro, un Mercedes Maybach de peste 280,000 de euro și un Audi RS6 Avant Quattro de 140,000 de euro.

Haaland a mai fost văzut plimbându-se și într-un Rolls-Royce 4x4, alături de prietena sa, Isabel Johansen.

În total, Erling Haaland ar fi cheltuit peste 5,8 milioane de euro pentru colecția sa de autovehicule, conform sursei menționate.

