Carlo Ancelotti s-a inteles cu noua echipa! Unde va antrena tehnicianul cu trei Ligi ale Campionilor in palmares

Carlo Ancelotti s-a despartit de Napoli in urma cu o saptamana.

Antrenorul italian nu poate sta departe de fotbal si la doar o saptamana dupa ce s-a despartit de Napoli si-a gasit un nou angajament. Conform celor de la Sky Sports, Ancelotti s-a inteles cu Everton, echipa din Premier League.

Potrivit sursei citate, Ancelotti va fi anuntat oficial la noua echupa dupa meciul "caramelelor" din Cupa Ligi impotriva lui Leicester. Sfertul de finala din Cupa Ligii se va juca miercuri seara la 21:45.

Ancelotti este un bun cunoscator al campionatului englez. In urma cu 10 sezoane, italianul reusea sa castige titlul in Premier League si Cupa Angliei cu Chelsea, echipa pe care a antrenat-o din vara lui 2009 pana in luna mai a anului 2011.

Ancelotti are trei Ligi ale Campionilor castigate. Cu AC Milan de doua ori, in 2003 si 2007 si cu Real Madrid in 2014.

Italianul le-a mai antrenat in cariera pe Reggiana, Parma, Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen si Napoli.

Cu Bayern a reusit sa castige titlul de campion in 2017 si Super Cupa in 2017 si 2018.

La AC Milan, pe langa cele doua Ligi ale Campionilor a mai castigat si titlul de campion al Italiei in 2004, Cupa Italiei in 2003 si Super Cupa Italiei in 2005.