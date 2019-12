A batut cu 4-0 si s-a calificat in primavara Champions League, dar a fost DAT AFARA dupa meci! Surpriza URIASA: unde poate ajunge acum Ancelotti

Carlo Ancelotti a platit cu postul pentru forma slaba a lui Napoli.

Echipa de pe San Paolo nu castigase de 9 meciuri inaintea victoriei convingatoare cu Genk, din Champions League, in urma careia s-a calificat in optimile competitiei. Patronul De Laurentiis l-a anuntat pe Ancelotti chiar dupa meci ca e demis!

Carlo nu va ramane prea mult departe de teren. E dorit inapoi in Premier League, unde a luat titlul cu Chelsea in 2010. Conform Sky Sports Italia, Ancelotti e dorit atat de Everton, cat si de Arsenal. Ancelotti ar vrea si el sa se intoarca in Anglia, trist dupa ultimele doua experiente traite la Bayern si Napoli.

Ancelotti, 60 de ani, le-a antrenat pe Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real si Bayern in cariera.