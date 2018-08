Campion mondial, a jucat aproape in fiecare meci, acum e DAT AFARA! Anuntul neasteptat facut astazi: ce jucator poate pleca in aceasta vara

Presa din Anglia anunta ca Olivier Giroud va fi imprumutat sau vandut.

Pentru Chelsea, perioada de vara a fost una complicata - Antonio Conte a parasit echipa abia in luna iulie, fiind adus Maurizio Sarri in locul sau. Astfel, Chelsea a facut doar un transfer pana acum - Jorginho a fost adus de la Napoli! Desi s-a vorbit despre venirea lui Gonzalo Higuain, acesta pare mai aproape de AC Milan in acest moment.

Astfel, Sarri s-a decis cum va arata atacul echipei in sezonul viitor si a decis sa renunte la unul dintre cei 3 atacanti pe care ii are la dispozitie, anunta Evening Standard. Surprinzator, cel "sacrificat" este Olivier Giroud! Campion mondial cu nationala Frantei, Giroud a ajuns la Chelsea in iarna pentru 18 milioane de lire.

Insa Sarri il vede pe Morata titular si il considera pe Michy Batshuayi contracandidatul acestuia pentru pozitia de varf in sistemul 4-3-3 pe care il va folosi. Astfel, Giroud ar putea sa fie trimis la Olympique Marseille, fie definitiv, fie sub forma de imprumut!