Situația echipelor din subsolul clasamentului primei ligi engleze este extrem de tensionată. Tottenham a pierdut duminică la scor de neprezentare, 0-3, pe teren propriu în fața celor de la Nottingham Forest. În ciuda acestui rezultat dezastruos, londonezii rămân la un punct deasupra liniei roșii, deoarece și West Ham a cedat cu 0-2 în fața lui Aston Villa.

Supercomputerul BETSiE, operat de specialiștii de la Aceodds, a simulat restul meciurilor rămase. Datele arată că trupa lui Radu Drăgușin va termina stagiunea pe locul 17, primul care asigură menținerea în prima ligă, cu 41 de puncte. West Ham ar urma să pice în eșalonul secund, clasându-se pe poziția a 18-a, cu 37 de puncte. Nottingham Forest și Leeds United ar termina pe locurile 16, respectiv 15.

Pentru a fi sigură de salvare, Spurs are nevoie să mai adune 11 puncte în ultimele 7 etape, ceea ce echivalează cu trei victorii și două remize. Programul meciurilor rămase le aduce londonezilor dispute pe teren propriu cu Brighton, Leeds și Everton, dar și o deplasare pe terenul ultimei clasate, Wolves. Misiunea se anunță dificilă, având în vedere că echipa nu a mai câștigat un meci în campionat încă din 28 decembrie.

Arsenal, favorită la trofeu

La celălalt capăt al ierarhiei, calculele o indică pe Arsenal drept viitoarea campioană. „Tunarii” ar strânge 84 de puncte la finalul celor 38 de etape, asigurându-și trofeul cu un avans liniștitor de șapte puncte față de ocupanta locului secund, Manchester City.

Manchester United, formație pregătită de Michael Carrick, ar completa podiumul cu 66 de puncte, urmată la o lungime distanță de Aston Villa, pe poziția a patra. Liverpool s-ar clasa pe 5, loc ce i-ar asigura o participare suplimentară în Liga Campionilor, în timp ce Chelsea ar încheia sezonul pe 6, cu 59 de puncte, depășindu-și rivala locală Brentford. Everton ar termina pe 8, devansând Newcastle, clasare care i-ar garanta o revenire în competițiile europene după o pauză de nouă ani.