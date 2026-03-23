Etapă de foc în Premier League! Rivalele Manchester United și Liverpool s-au împiedicat în etapa 31 de Bournemouth, respectiv Brighton. Dacă ”Diavolii roșii” au remizat, scor 2-2, ”cormoranii” au fost înfrânți cu 2-1.

Everton a distrus-o pe Chelsea cu 3-0 pe ”Hill Dickinson”, grație ”dublei” lui Beto și golului marcat de Iliman Ndiaye.

Fulham a câștigat cu 3-1 în fața lui Burnley și a urcat pe locul 9 în clasament, în timp ce Newcastle a coborât pe 12 după ce a pierdut ”acasă” cu Sunderland, scor 1-2.

Leeds - Brentford a fost o remiză albă, 0-0. Derby-ul suferinței, Tottenham - Nottingham Forest, s-a încheiat 0-3, cu Radu Drăgușin rezervă neutilizată. Confruntarea Aston Villa - West Ham a închis etapa, după ce ”orășenii” au câștigat cu 2-0.

Lider rămâne Arsenal cu 70 de puncte, iar pe doi e Manchester City cu 61.