Chelsea a ajuns la un acord pentru obţinerea semnăturii jucătorului Emanuel Emegha de la Strasbourg, din Ligue 1, atacantul olandez urmând să vină la formaţia londoneză în 2026, a anunţat, vineri, clubul din Premier League, conform agenţiei Reuters.

Jucătorul de 22 de ani a marcat 14 goluri şi a oferit trei pase decisive în 27 de meciuri în sezonul trecut de Ligue 1.



Emanuel Emegha, căpitan la Strasbourg, ajunge pe Stamford Bridge



Emegha a ajuns la Strasbourg în anul 2023 de la formaţia austriacă Sturm Graz şi este căpitanul echipei franceze.

Strasbourg şi Chelsea fac parte din aceeaşi structură de proprietate care deţine cluburile, subliniază Agerpres, echipa franceză fiind cumpărată, în 2023, de consorţiul BlueCo al omului de afaceri american Todd Boehly.

Astăzi, de la ora 22:00, Chelsea joacă pe terenul lui Brentford în Premier League, meci transmis în exclusivitate de VOYO.

