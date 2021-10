Bogații de la Newcastle s-au decis! Cei trei antrenori care pot prelua echipa

Noul acționariat, reprezentat de Amanda Staveley, cea care conduce acum echipa, vrea să aducă și un nou antrenor în locul lui Steve Bruce (60 de ani), care va fi concediat.

”Coțofenele” au întocmit deja lista scurtă, pe care se regăsesc trei antrenori. Primul este Lucien Favre, fostul antrenor al Borussiei Dortmund, dat afară de germani în sezonul precedent.

A doua variantă de pe listă este Frank Lampard, fostul idol de la Chelsea, demis de Roman Abramovich de la clubul său ”de suflet” la începutul acestui an.

Cel care completează lista șefilor lui Newcastle este Paulo Fonseca, fostul antrenor de la Șahtior și AS Roma, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Steve #Bruce will be sacked. Lucien #Favre, Frank #Lampard and Paulo #Fonseca are three of the names #Newcastle are considering as new coach. Talks ongong. #transfers #NUFC