Noii proprietari ai conducerii de pe Saint James, care dispun de peste 300 miliarde de euro, conform ESPN, au anunțat oficial mutarea olandezului Sven Botman la club.

Newcastle's new owners net worth vs. Man City's owners net worth ???? pic.twitter.com/q0ghdOljQG

Cotat la 30 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, fundașul central a fost adus la Newcastle pentru suma de 35 milioane de lire sterline (40 milioane de euro), informează Sky Sports.

Publicația engleză a mai dezvăluit și timpul pe care Botman îl va petrece în tricoul "coțofanelor". Neerlandezul, venit de la LOSC Lille, pentru care a evoluat doar două sezoane, a semnat un contract pe cinci ani cu gruparea de pe St. James.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!

⚫️⚪️