Japonezul a fost prezentat oficial joi de noul său club, AS Monaco, echipă care luptă la podiumul din Ligue 1, după aproape o lună de zvonuri în mediul online.

Takumi Minamino, cotat la 12 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, a oferit și primele declarații pentru noul său club din Ligue 1. Japonezul este fericit și recunoaște AS Monaco drept un club de tradiție din prima ligă franceză.

„Este o mare bucurie să ajung la AS Monaco. Sunt foarte fericit să fac parte dintr-un proiect bucurător, la un club de tradiție și printre cele mai recunoscute din Ligue 1”, au fost cuvintele japonezului pentru site-ul oficial al clublui AS Monaco.

Suma de transfer a lui Minamino

"Cormoranii" l-au adus pe japonez la echipă în ianuarie 2020, de la campioana Austriei, Red Bull Salzburg, pentru suma de 8,5 milioane de euro.

Minamino a câștigat titlul cu Liverpool, Cupa Angliei și Carabao Cup. Japonezul a fost cedat la AS Monaco pentru 15 milioane de euro + bonusuri în valoare de trei milioane, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Official and confirmed. AS Monaco have signed Takumi Minamino on a permanent deal from Liverpool, deal now approved and signed. ???????????? #transfers

Liverpool receive €15m guaranteed fee plus €3m add-ons. #LFC pic.twitter.com/ViiOSa1oLT