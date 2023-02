UPDATE ORA 14:14 Prima reacție a lui Manchester City, publicată în urmă cu câteva minute pe site-ul oficial al clubului:

”Manchester City FC este surprinsă de publicarea acestor presupuse încălcări ale regulamentului Premier League, în special având în vedere angajamentul extins și cantitatea mare de materiale detaliate care au fost furnizate EPL.



Clubul salută revizuirea acestei chestiuni de către o comisie independentă, pentru a analiza în mod imparțial ansamblul cuprinzător de dovezi irefutabile care există în sprijinul poziției sale.



Ca atare, așteptăm cu nerăbdare ca această chestiune să fie rezolvată odată pentru totdeauna”.

UPDATE ORA 14:00 Manchester City nu a comentat încă posibila sa excludere din Premier League. Mai mult, a postat acum câteva minute pe Twitter și pe site-ul oficial ”ghidul” meciurilor și evenimentelor de la club din această săptămână!

