Asta este unul dintre cele mai frumoase autogoluri! Seara de cosmar pentru Reguilon! Cum a putut sa inscrie in propria poarta

Tottenham a piedut pe teren propriu cu Aston Villa, 1-2.

Bergwijn a deschis scorul rapid, in minutul 8, insa nimeni nu se astepta la ce a urmat pentru Tottenham, care a pierdut meciul dupa golurile din prima repriza.

In urma unui contraatac al lui Villa, balonul a ajuns dupa o centrare in careul lui Lloris, iar Reguilon a trimis un voleu cu exteriorul, direct in propria poarta. Jucatorul si-a pus mainile in cap imediat cand si-a dat seama ce a facut.

Reguilon???? This has to be the sweetest own goal I've ever watched ???????? pic.twitter.com/YsXP7HTpG5 — Obaro???????? (@Obarooooo) May 19, 2021

Portarul a plonjat spectaculos, incercand sa devieze balonul, insa acesta s-a dus razant pe langa el, direct in plasa.

Watkins a inscris golul cu care a inchis tabela de marcaj, in minutul 39, aducandu-i astfel victoria lui Aston Villa, care obtine prima victorie dupa trei etape.

Tottenham este pe locul 7 in clasament, cu 59 de puncte, in timp ce Aston Villa se afla pe locul 11, cu sapte puncte mai putin.