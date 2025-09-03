Internaţionalul german Ilkay Gundogan a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în ziarul local, Manchester Evening News, pentru a scrie o scrisoare deschisă fanilor clubului Manchester City şi foştilor săi coechipieri.



Ilkay Gundogan a plecat cu stil de la Manchester City



Transferat la Galatasaray pentru următorii doi ani, Ilkay Gundogan a dorit să transmită un mesaj fanilor lui Manchester City şi foştilor săi coechipieri.



El nu s-a mulţumit cu o simplă postare în social-media, ci a cumpărat spaţiu publicitar în ziarul local, Manchester Evening News, o întreagă pagină, unde a publicat o scrisoare deschisă adresată acestora:



„Dragi fani ai lui Manchester City, dragi coechipieri, dragi angajaţi ai clubului, din adâncul inimii mele, aş dori să vă mulţumesc”, şi-a început Gundogan scrisoarea, înainte de a reflecta asupra anilor petrecuţi la Manchester, club pe care îl părăseşte pentru a se alătura „clubului său preferat din copilărie”.



„Ne vedem în curând, cel târziu la sfârşitul lunii ianuarie, pentru Liga Campionilor”, a încheiat el, referindu-se la meciul din grupele Ligii Campionilor pe care Galatasaray îl va juca pe 28 ianuarie 2026 împotriva lui Manchester City.



News.ro.

