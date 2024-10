Fundașul român a fost eliminat după doar șapte minute, în urma unui fault comis asupra unui adversar din postura de ultim apărător.

Lucas Bergvall: ”Am fost dezamăgit!”

După eliminarea fotbalistului român, Ange Postecoglou l-a scos din teren pe Lucas Bergvall, mijlocașul de 18 ani transferat de Tottenham în vară, de la Djurgarden, pentru 10 milioane de euro.

Lucas Bergvall a recunoscut că a fost dezamăgit de decizia luată de Ange Postecoglou de a-l scoate din teren după ce Radu Drăgușin a fost cartonașul roșu.

Antrenorul lui Spurs a recurs la o schimbare defensivă și l-a introdus în locul mijlocașului suedez pe Destiny Udogie.

”Bineînțeles că am fost dezamăgit, dar așa era normal. Cred că trebuie să trec peste, am înțeles total acea decizie. A fost o chestie peste care a trebuit să trec peste și să merg înainte”, a spus Lucas Bergvall pentru Fotbolldirekt.

Ce a spus Ange Postecoglou după eliminarea lui Radu Drăgușin din Tottenham - Qarabag

La conferința de presă de după meci, Ange Postecoglou a fost întrebat ce le-a spus lui Radu Drăgușin și lui Lucas Bergvall.

"Ce le-am spus lui Drăgușin și Bergvall? Nu le-am spus nimic special. Ce s-a întâmplat a fost doar o consecință a faptului că am început meciul foarte lent. Nu am avut un start deloc bun. Am fost foarte pasivi în jocul de pase.

Nu știu dacă de vină a fost startul întârziat al jocului, însă nu există nicio scuză. Ne-am împușcat singuri în picior și, din nefericire, Radu și Lucas au plătit prețul pentru asta.

Ca echipă nu am început meciul așa cum ne-am fi dorit și așa cum ar fi fost necesar, astfel că ne-am făcut meciul mai greu. Răspunsul oferit ulterior a fost excelent, evident, dar sunt dezamăgit că a trebuit să ne aflăm în această poziție", a declarat Ange Postecoglou.