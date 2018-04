Arsenal se misca rapid: englezii si-ar putea anunta noul antrenor chiar in aceasta seara! Cei 4 FANTASTICI care ii pot lua locul lui Wenger

Arsene Wenger a luat decizia sa se retraga de la Arsenal.

Legendarul antrenor al londonezilor va mai sta pe banca lui Arsenal doar pana la finalul acestui sezon. Wenger o paraseste pe Arsenal dupa 22 de ani.

Potrivit presei engleze, Arsenal si-ar putea anunta noul antrenor chiar in aceasta seara. The Sun noteaza ca Ivan Gazidis, omul care ii conduce pe "tunari" a anuntat o conferinta de presa fulger chiar in aceasta seara.

Conform jurnalistilor englezi, Patrick Vieira, fostul capitan al echipei, Luis Enrique, Julian Nagelsmann (Hoffenheim) si Domenico Tedesco (Schalke 04) sunt variantele luate in calcul in acest moment de conducerea lui Arsenal pentru inlocuirea lui Wenger.

Arsene Wenger o conduce pe Arsenal din 1996. In 22 de ani a cucerit trei titluri de campion in Premier League, 7 Cupe si 7 Supercupe. In 2004, Wenger a condus celebra echipa a invincibililor, cand Arsenal a devenit campioana fara sa piarda vreun meci in Premier League.