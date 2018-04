Se incheie o era! Wenger si-a anuntat RETRAGEREA de la Arsenal dupa 22 de ani: "A venit momentul"

Arsene Wenger a decis sa se retraga.

Dupa 22 de ani, Arsene Wenger nu mai continua cu Arsenal ca antrenor la finalul sezonului.

Sunt sanse ca wenger sa ramana in club, in cadrul conducerii.



"Dupa o lunga perioada de gandire si o discutie cu conducerea clubului, simt ca e momentul potrivit pentru a ma retrage la finalul sezonului.

Sunt recunoscator pentru ca am avut privilegiul de a servi acest club pentru atatia ani memorabili. Am antrenat echipa cu toata dedicarea si integritatea.

Vreau sa le multumesc oamenilor din staff, jucatorilor, directorilor si fanilor care fac acest club atat de special.

Le cer fanilor sa ramana alaturi de club atat in vremurile bune, cat si in cele mai putin bune.

Le cer tuturor oamenilor care iubesc Arsenal sa aiba grija de valorile acestui club.

Iubirea mea si sprijinul pe veci", e mesajul lui Wenger.

Arsene Wenger o conduce pe Arsenal din 1996. In 22 de ani a cucerit trei titluri de campion in Premier League, 7 Cupe si 7 Supercupe. In 2004, Wenger a condus celebra echipa a invincibililor, cand Arsenal a devenit campioana fara sa piarda vreun meci in Premier League.