Liverpool se află pe locul nouă în clasament cu 15 puncte, după nouă etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei. Premier League se vede pe VOYO până în 2028.



Arne Slot, întrebat direct: ”Negociezi un nou contract cu Liverpool?”



”Cormoranii” au patru eșecuri consecutive în campionat: 1-2 vs. Crystal Palace, 1-2 vs. Chelsea, 1-2 vs. Manchester United, 2-3 vs. Brentford.



Sâmbătă seară, de la 22:00, Liverpool o întâlnește pe Anfield pe Aston Villa, în etapa #10. Confruntarea va fi în direct pe VOYO



Arne Slot, în ciuda perioadei negre pe care o traversează Liverpool, a fost întrebat dacă negociază cu conducerea un nou contract, chiar dacă actuala sa înțelegere se termină în 2027.



Tehnicianul olandez a sugerat că în acest moment nu se gândește decât la revenirea ”cormoranilor” după cele patru eșecuri consecutive din campionat.



”Asta este ultima întrebare la care m-aș fi așteptat. Cred că trebuie să-mi concentrez toată atenția pe readucerea lui Liverpool pe drumul victoriilor. Ăsta este primul meu răspuns.



Al doilea este că, chiar dacă ar exista negocieri contractuale, noi nu le discutăm niciodată aici. Dar, înainte de toate, trebuie să revenim la victorie – asta este ceea ce mă preocupă în acest moment”, a spus Slot la o conferință.

