Antonio Conte, în lacrimi! Prietenul său de-o viață a murit la 61 de ani. Cauza morții și ce au transmis starurile lui Spurs

Daily Mail a anunțat că motivul pentru care Ventrone a decedat a fost din cauza leucemiei, iar Spurs a emis un comunicat în care au arătat faptul că sunt devastați de cele petrecute.

Ventrone era prietenul apropiat al lui Conte, cu care actualul antrenor lucrase și pe vremea în care era jucător activ la Juventus.

„Suntem devastați să anunțăm că antrenorul nostru de fitness, Gian Pero Ventrone, a decedat.

S-a alăturat clubului în noiembrie 2021, fiind parte din echipa lui Antonio Conte, și a mai avut atribuții la Juventus, Catania, JS Suning, GZ Evergrande și AC Ajaccio.

Gian Piero a devenit rapid o figură populară în rânduri jucătorilor și staff-ului.

Toți de la club îi vom simți lipsa, gândurile noastre sunt familia și prietenii lui în această vreme extrem de tristă.”, se arată în comunicatul emis de Tottenham Hotspur.

„Am o relație foarte bună cu Gian Piero. Cu siguranță engleza sa nu este perfectă, câteodată vine cu telefonul și traducea din engleză în italiană. Înseamnă mult pentru mine. Nu doar din punct de vedere fotbalistic, cred că înțelegând viața, îmi dă foarte multe sfaturi, pentru care sunt recunoscător.”, au fost cuvintele lui Son, potrivit DailyMail.

„Iubirea și puterea pe care le am sunt cu familia lui în acest moment. Cuvintele sale și înțelepciunae vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții și sunt recunoscător că am avut oportunitatea să petrec timp cu el. Condoleanțe!”, a comemorat Kane, pe Twitter.

A truly remarkable man. I’m devastated by the passing of our coach Gian Piero. My love and strength is with his family at this time. His words and wisdom will live on with me for the rest of my life and I’m just grateful I had the opportunity to spend time with him. RIP Prof ???????? pic.twitter.com/AK1kgkruIH