Titularul din poarta ”cormoranilor”, Alisson Becker (33 de ani), s-a accidentat și va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon. Potrivit The Athletic, revenirea brazilianului pe teren este așteaptă abia peste șase săptămâni.



Dacă va fi așa, atunci goalkeeper-ul va reveni la Liverpool abia după meciurile echipelor naționale din luna noiembrie.



Alisson Becker, OUT șase săptămâni de la Liverpool



Astfel, pentru următoarele partide, Liverpool se va baza pe Giorgi Mamardashvili, portarul georgian transferat în urmă cu un an de la Valencia.



Accidentarea lui Alisson vine chiar înainte de niște meciuri importante. Liverpool se va deplasa pe terenul lui Chelsea în următoarea etapă din Premier League, iar apoi se va duela pe teren propriu cu rivala Manchester United.



În plus, dacă nu va reveni mai repede, brazilianul va rata și meciul din UEFA Champions League cu Real Madrid, programat la începutul lunii noiembrie.

