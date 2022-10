Agentul lui Erling Haaland a vorbit despre clauza norvegianului + Ce a spus despre o posibilă prelungire cu Manchester City

Chiar dacă abia a "aterizat" în Manchester, Erling Haaland a făcut deja furori și pare că nu se oprește nici la trupa de pe Etihad din a înscrie goluri. Starul norvegian are deja 15 reușite în 10 apariții în Premier League și acesta este doar începutul.

După moartea tragică a lui Mino Raiola, Haaland și-a schimbat agentul. Astfel, Rafaela Pimenta a devenit persoana care îl reprezintă pe atacantul lui Manchester City, fiind moștenitoarea italianului.

Pimenta a oferit un interviu "marcă înregistrată" pentru Sky Sports, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media, unde a vorbit despre Erling Haaland și despre un posibil nou contract pentru norvegian la City.

„Sper (n.r. - că va fi un nou contract)! Dacă vor să discutăm ceva, noi vom fi foarte fericiți. De ce nu? Totul spre bine!”

Rafaela Pimenta on a potential new deal for Erling Haaland at Man City: “I hope so! If they want to discuss today, we'd be happy. Why not? Always good!”, tells Sky Sport. ???????? #MCFC

„Clauza de reziliere pentru Haaland? Nu pot spune nimic despre asta. El este un jucător foarte, foarte bun. Secretul este tatăl lui”, a spus Rafaela Pimenta.

Rafaela Pimenta tells @SkySport: “Release clause for Haaland? I can’t comment about that. He’s really top, top guy. His father is the secret” ???????? #MCFC

…but yes, release clause is there — valid from 2024 for €200m.

