Titular incontestabil la PSG, are viitorul în dubii: „Nu se știe niciodată”

După ce a a părăsit-o pe AC Milan în 2021, Ginaluigi Donnarumma i-a luat treptat locul lui Keylor Navas în poarta parizienilor. Goalkeeper-ul italian are în această stagiune 11 apariții pentru PSG în Ligue 1 și patru în Champions League, unde nu a încasat niciun gol până acum.

Înainte să se transfere la Paris Saint-Germain, Donnarumma a avut de ales între mai multe cluburi, iar agentul fotbalistului Rafaela Pimenta a mărturisit că echipa din Ligue 1 a fost cea mai bună alegere pentru portarul cu 49 de selecții la naționala Italiei.

„Paris Saint-Germain a fost cea mai bună alegere pentru Gigio (n.r. - Gianluigi Donnaruma). Se află în primul '11' mereu, este fericit și nu se plânge de nimic.

Despre viitorul său? Nu avem de unde să știm nimic despre viitor”, a evidențiat Rafaela Pimenta, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Donnarumma agent Rafaela Pimenta to @SkySport: “Paris Saint-Germain were the best choice for Gigio. He’s regular starter, he’s happy and he’s not complaining”, tells @DiMarzio. ???????? #PSG

“Future? You never know about the future”, Rafaela Pimenta added. pic.twitter.com/FzyAnBa4Fv