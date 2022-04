Aflată abia pe locul șapte în Premier League, United e lider la salariile jucătorilor. Topul incredibil condus de Ronaldo

Singurul gol al partidei a fost marcat de Gordon, în minutul 27. Cristiano Ronaldo a fost titular și integralist, însă nu și-a putut ajuta echipa, care a ajuns la o singură victorie obținută în ultimele șapte meciuri disputate.

În urma înfrângerii, Manchester United a coborât pe poziția a șaptea în clasament, în afara locurilor de cupele europene, având 51 de puncte obținute în 31 de etape, la egalitate cu West Ham, care are însă un golaveraj mai bun. „Diavolii” sunt la trei puncte distanță de Tottenham, ocupanta ultimului loc destinat grupelor Champions League, echipa lui Conte având 30 de meciuri disputate până acum.

În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, fotbaliștii de pe Old Trafford conduc în topul câștigurilor din Premier League, patru din primele cinci locuri fiind ocupate de staruri de la United, potrivit clasamentului făcut de L'Equipe.

Top 5 earners in the Premier League, per L’Équipe (gross/month):

1 | Cristiano Ronaldo (Man United) - €2.63m

2 | Kevin de Bruyne (Man City) - €2.06m

3 | David de Gea (Man United) - €1.93m

4 | Jadon Sancho (Man United) - €1.85m

5 | Raphaël Varane (Man United) - €1.62m