Ce a decis copilul invitat de Cristiano Ronaldo la meci, după ce portughezul l-a lovit și i-a spart telefonul

După meci, la ieşirea de pe teren, pe drumul către vestiare, Ronaldo, care se deplasa cu greutate din cauza unei accidentări suferite la piciorul drept, a lovit violent mâna unui fan al gazdelor, în care se afla un telefon.

Sarah Kelly, mama băiatului care a fost victima lui Ronaldo, a postat pe Facebook un mesaj în care l-a numit "bandit" pe fotbalistul portughez și a dezvăluit că fiul său suferă de autism și s-a ales cu mâna învinețită și telefonul spart după gestul portughezului.

La câteva ore după meci, Cristiano Ronaldo și-a prezentat scuzele pe rețelele sociale pentru gestul de pe Goodison Park și l-a invitat pe băiatul de 14 la un meci al lui Manchester United la o partidă de pe Old Trafford.

Cu toate acestea, mama lui Jake lasă de înțeles că fiul său nu are de gând să mai meargă la vreun meci de fotbal după momentele prin care a trecut.

"Jake este foarte supărat din cauza celor întâmplate și a fost descurajat complet să mai meargă la meciuri. Acesta a fost primul lui meci la care a fost și iată ce s-a întâmplat. A fost o zi minunată până în acel moment în care jucătorii au ieșit de pe teren. Ne-a distrus ziua și ne-a lăsat cu un gust amar", a spus Sarah Kelly, pentru Liverpool Echo.

Gestul vedetei lui United a intrat în atenţia poliţiei locale, care a confirmat că anchetează cazul: "Poliţia Merseyside poate confirma că investigheazăun incident de la meciul Everton - Manchester United de pe Goodison Park, care a implicat un jucător la ieşirea de pe teren şi va discuta cu toate părţile implicate".

New video angle showing how Ronaldo assaulted the kid Jake and smashed his phone.

