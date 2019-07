Afacere MONSTRUOASA pentru Zidane la Real! Oferta GIGANT a Madridului pentru a-l aduce pe Pogba. Cat e gata sa plateasca

Pogba e disperat sa plece, iar Zidane sa-l aduca. Doar Manchester United mai trebuie sa spuna 'Da!'

Manchester Evening News scrie ca Real a facut o propunere de ultima ora pentru Pogba, la numai cateva zeci de ore dupa ce impresarul lui Pogba, Mino Raiola, a confirmat intentia clientului sau de a parasi Anglia. Astfel, Real ofera 80 de milioane de euro + unul dintre Isco si Gareth Bale. Propunerea are sanse mici sa fie acceptata. United ar putea lua in calcul plecarea lui Pogba doar pentru o suma care sa depaseasca bine suta de milioane, sustin surse din club.

Paul Pogba, 26 de ani, a ajuns in 2016 la Manchester United in schimbul a 105 milioane de euro. In acel moment, Pogba a fost cel mai scump jucator al lumii, record depasit insa intre timp.