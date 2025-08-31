Acord! Transfer pentru Emiliano Martinez în ultima zi de mercato

Articol susținut de Superbet.

Portarul argentinian, campion mondial cu Argentina în 2022, a fost dorit în această vară de Manchester United, iar transferul are șanse bune să se realizeze în ultima zi de mercato (1 septembrie).



Emiliano Martinez e aproape de transferul la Manchester United



Manchester United a ajuns deja la un acord cu portarul, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, astfel că acum mai rămâne doar ca cele două cluburi să se înțeleagă în privința sumei de transfer.



Rămâne de văzut în ce măsură va fi dispusă Aston Villa să renunțe la portarul sud-american, în condițiile în care acesta are un contract valabil până în 2029, iar până acum a fost titular incontestabil la gruparea de pe Villa Park.



În acest sezon, Ruben Amorim a mizat pe turcul Altay Bayındır, iar Andre Onana a ajuns rezervă. Dacă se va materializa transferul lui Martinez, se așteaptă ca unul dintre cei doi să iasă din schemă.

