Acord! Transfer pentru Emiliano Martinez în ultima zi de mercato

Acord! Transfer pentru Emiliano Martinez &icirc;n ultima zi de mercato Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Din 2020 la Aston Villa, Emiliano Martinez (32 de ani) este aproape de un transfer spectaculos.

TAGS:
emiliano MartinezAston VillaManchester United
Din articol
  • Articol susținut de Superbet.

Portarul argentinian, campion mondial cu Argentina în 2022, a fost dorit în această vară de Manchester United, iar transferul are șanse bune să se realizeze în ultima zi de mercato (1 septembrie).

Emiliano Martinez e aproape de transferul la Manchester United

Manchester United a ajuns deja la un acord cu portarul, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, astfel că acum mai rămâne doar ca cele două cluburi să se înțeleagă în privința sumei de transfer.

Rămâne de văzut în ce măsură va fi dispusă Aston Villa să renunțe la portarul sud-american, în condițiile în care acesta are un contract valabil până în 2029, iar până acum a fost titular incontestabil la gruparea de pe Villa Park.

În acest sezon, Ruben Amorim a mizat pe turcul Altay Bayındır, iar Andre Onana a ajuns rezervă. Dacă se va materializa transferul lui Martinez, se așteaptă ca unul dintre cei doi să iasă din schemă.

Ruben Amorim: „Să mă gândesc la viitor?”

Manchester United s-a impus cu 3-2 în fața lui Burnely, într-o partida din runda a treia din Premier League. 

„Îmi place să văd imaginea suporterilor. Ce trebuie să fie, va fi. În acel moment, am crezut că ar fi corect să câștigăm meciul. Și nu am crezut că Bruno va rata a doua oară consecutiv. Să mă gândesc la viitor? Nu, mă gândeam doar că Bruno nu va rata.

Sunt trei puncte. Dacă ne uităm la meci, ar fi trebuit să rezolvăm totul în prima repriză și să controlăm jocul, dar ne luptăm până în ultimul minut din cauza unor lucruri pe care le complicăm prea mult. Uitați-vă la prima repriză, am avut atâtea ocazii de a marca. Simțim că putem controla jocul. Dar o aruncare de la margine, o fază fixă. Am clătinat din cap, pentru că uneori așa este fotbalul.”, a declarat după meci Ruben Amorim.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
Sorana C&icirc;rstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul c&acirc;știgat la Cleveland. Apel către hoți
ARTICOLE PE SUBIECT
Brighton - Man. City 1-1 și Nottingham - West Ham 0-1, ACUM, &icirc;n direct pe VOYO. Guardiola se chinuie
Brighton - Man. City 1-1 și Nottingham - West Ham 0-1, ACUM, în direct pe VOYO. Guardiola se chinuie
ULTIMELE STIRI
Maraton Ligue 1 pe VOYO! Angers - Rennes 1-1, ACUM pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45
Maraton Ligue 1 pe VOYO! Angers - Rennes 1-1, ACUM pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45
Jelena Ostapenko, miezul scandalului &icirc;n tenis, vine cu lămuriri după disputa de prost gust cu Taylor Townsend, la US Open
Jelena Ostapenko, 'miezul' scandalului în tenis, vine cu lămuriri după disputa de prost gust cu Taylor Townsend, la US Open
Revine &bdquo;Magiun&rdquo; &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc? Echipa care-l vrea pe banca tehnică pe Marin Barbu
Revine „Magiun” în fotbalul românesc? Echipa care-l vrea pe banca tehnică pe Marin Barbu
Adversara lui FCSB realizează cel mai scump transfer din istoria clubului: killer-ul din UCL semnează!
Adversara lui FCSB realizează cel mai scump transfer din istoria clubului: killer-ul din UCL semnează!
FC Argeș - Metaloglobus 2-1, ACUM pe Sport.ro. Gavrilaș, paradă senzațională / Briceag irosesește o ocazie imensă
FC Argeș - Metaloglobus 2-1, ACUM pe Sport.ro. Gavrilaș, paradă senzațională / Briceag irosesește o ocazie imensă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa pe care a exclus-o Gigi Becali din lupta la titlu: &bdquo;Nu are putere de campioană&rdquo;

Echipa pe care a exclus-o Gigi Becali din lupta la titlu: „Nu are putere de campioană”

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Aroganța lui Gigi Becali! Patronul FCSB a spus tot după calificarea &icirc;n Europa League: O fiță

Aroganța lui Gigi Becali! Patronul FCSB a spus tot după calificarea în Europa League: "O fiță"

Gigi Becali &rdquo;acuză&rdquo; după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: &rdquo;Blat cu Rotaru!&rdquo;

Gigi Becali ”acuză” după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: ”Blat cu Rotaru!”

UEFA a anunțat programul FCSB-ului &icirc;n Europa League! C&acirc;nd se joacă primul meci

UEFA a anunțat programul FCSB-ului în Europa League! Când se joacă primul meci

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!