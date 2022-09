Antrenorul german a fost înștiințat în cursul zilei de miercuri de decizia șefilor clubului, iar contractul a fost rapid reziliat. Acum, Chelsea caută un nou antrenor și va demara negocierile cu un nume-surpriză.

Este vorba despre Graham Potter (47 de ani), actualul antrenor al lui Brighton, apreciat în Anglia pentru stilul ofensiv pe care-l abordează echipa sa.

Potrivit Sky Sports, oficialii ”Pescărușului” și-au dat acordul pentru ca Chelsea să înceapă negocierile cu Potter, care o antrenează pe Brighton de la finalul sezonului 2018-2019.

BREAKING: Brighton have given Chelsea permission to speak to Graham Potter ✅ pic.twitter.com/B6g17mn4UF