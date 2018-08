A fost DAT AFARA din arbitraj dupa o postare socanta pe internet! Ce a facut omul scos din Premier League

Unul dintre cei mai cunoscuti arbitrii din Premier League a fost dat afara.

Cunoscutul arbitru englez Bobby Madley a fost dat afara de catre PGMOL dupa o postare considerata insultatoare de pe aplicatia Snapchat. PGMOL anuntase la inceputul acestei luni ca Madley nu va mai arbitra partide in Premier League "din cauza unei schimbari personale".

Insa The Sun dezvaluie ca altul este motivul pentru care Madley a fost dat afara. Arbitrul de 32 de ani a fost concediat deoarece a postat pe Snapchat o imagine cu un barbat in scaun cu rotile si cu un mesaj prin care se spunea ca l-ar putea depasi fara probleme intr-o cursa.

Unul dintre prietenii lui Madley a facut o captura cu postarea si a trimis-o catre sefii PGMOL iar acestia au decis sa-l concedieze! Madley negociaza cu Federatia din Norvegia sa oficializeze meciuri in aceasta tara, intentionand sa emigreze alaturi de partenera lui.

Madley era considerat unul dintre cei mai promitatori arbitri din Premier League, fiind promovat pe lista FIFA in 2017. El a arbitrat 91 de meciuri in prima liga in ultimele 5 sezoane.