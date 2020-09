A eliminat-o pe Barcelona din Champions League si acum vrea un transfer pe Camp Nou! Cine este olandezul care poate ajunge in echipa lui Koeman

Barcelona este in cautare de jucatori dupa ce Ronald Koeman i-a exclus din planurile sale pe multi dintre cei vechi.

Printre jucatorii de care antrenorul olandez nu mai are nevoie se numara Vidal, Suarez si Rakitic, care a fost transferat deja la Sevilla.

Astfel, catalanii au nevoie de jucatori pentru mijlocul terenului. Unul dintre cei pe care si-i doreste Koeman este Georginio Wijnaldum, mijlocasul lui Liverpool.

Potrivit publicatiei Diario Sport, fotbalistul si-a dat acordul pentru a se transfera la Barcelona, negocierile dintre reprezentantii lui si oficialii clubului blaugrana fiind avansate.

El nu vrea sa-si prelungeasca intelegerea cu Liverpool care expira in 2021, astfel ca ar putea fi o varianta perfecta pentru echipa pe care o pregateste Koeman.

Jurnalistii spanioli au scris ca mai este nevoie doar ca Barcelona sa se inteleaga cu Liverpool in ceea ce priveste suma de transfer. Catalanii ar fi dispusi sa plateasca 15 milioane de euro, insa englezii l-au cumparat contra a 27,5 milioane de euro, iar intre timp cota lui de piata a ajuns la 40 de milioane de euro potrivit site-ului transfermarkt.com.

Georginio Wijnaldum a fost in trecut jucatorul celor de la Feyenoord, PSV si Newcastle. Cu Liverpool el a reusit sa obtina cele mai importante rezultate, cucerind printre altele trofeul Champions League, Supercupa Europei si titlul in Premier League.

De altfel, el a fost pe teren in semifinala Ligii Campionilor dintre Liverpool si Barcelona din 2019, inscriind doua goluri in partida retur castigata de englezi cu 4-0. In urma acelui rezultat, catalanii erau eliminati din competitie, scor general 4-3.