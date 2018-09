A castigat Cupa Mondiala in vara, acum este la un pas de un transfer SOC: mutare surpriza pentru un campion mondial

Olivier Giroud este foarte de o despartire de Chelsea dupa doar un sezon.

Atacantul in varsta de 31 de ani, care a devenit campion mondial cu Franta in aceasta vara fara a marca vreun gol, a semnat cu Chelsea in ianuarie pentru 18 luni. In iarna va intra in ultimele luni de contract si cum englezii nu sunt multumiti de evolutiile sale nu vor sa-i prelungeasca intelegerea.

Potrivit presei engleze, Giroud este dorit in Turcia. Besiktas vrea sa-l aduca si este posibil ca in iarna Giroud sa semneze un precontract cu turcii. Daca mutarea se va realiza, Giroud va deveni coleg cu alte nume mari ale fotbalului retrase pe final de cariera la Besiktas: Pepe, Jeremain Lens, Ryan Babel sau Gokhan Tore. De asemenea, Besiktas l-a adus recent si pe Karius, de la Liverpool.