TRAGEDIE in Formula 2! Un pilot si-a pierdut viata dupa un accident teribil: trei masini au fost implicate | VIDEO

Veste tragica in lumea sporturilor cu motor.

Marele Premiu al Belgiei la Formula 2 s-a incheiat dupa doua tururi. Trei piloti au fost implicati, iar unul dintre ei si-a pierdut viata.

Anthoine Hubert (BWT Arden), Juan Correa (Sauber Junior Team by Charouz) si Marino Sato (MP Motorsport) au fost implicati in acest teribil accident. Anthoine Hubert a decedat ca urmarea a ranilor extrem de grave. Hubert a fost scos imediat din monopost, a primit ingrijiri medicale pe pista si in centrul medical de la circuit, dar medicii nu i-au putut salva viata. Hubert avea doar 22 de ani si se afla la Arden de la inceputul acestui an.

Ceilalti doi piloti implicati in accident sunt intr-o stare stabila.