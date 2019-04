Stadionul Giulesti e aproape demolat, bazinul Rapid e gata pentru darea in folosinta | FOTO

Ultima tribuna a Stadionului Giulesti va fi demolata in cursul acestei saptamani.

CS Rapid a anunta astazi ca „ultima bucata a Peluzei Nord va fi demolata in cursul acestei saptamani. Dupa eliberarea terenului de molozul creat, se vor culca controlat stalpii de nocturna, acestia urmand sa fie demontati si transportati catre stadionul din Calarasi unde vor continua sa functioneze”. Noua arena urmeaza sa fie gata pana in mai 2020, pentru a gazdui antrenamentele echipelor care vor juca meciurile de la Euro 2020 la Bucuresti, pe Arena Nationala, aceasta urmand sa aiba o capacitate de 14.000 de locuri si sa coste 30 de milioane de euro.

BAZINUL DE LANGA STADION VA FI DAT IN FOLOSINTA IN CURAND



O alta veste buna pentru suflarea rapidista este ca Bazinul Rapid este foarte aproape sa fie dat in folosinta. In weekend, "a fost efectuata o proba a retelei de alimentare cu apa, proba in urma careia totul a decurs conform asteptarilor avute. Astfel, sunt mari sanse ca pana in ziua de Paste, bazinul sa fie predat de CNI catre CS Rapid Bucuresti. Pentru cei ce nu cunosc, bazinul Rapid a iesit din folosinta in urma cu 30 ani, in 1989, cand regimul comunist a ordonat ca trebuie daramat pe motiv ca este... prea inalt! Multumim tuturor celor ce au muncit si s-au zbatut ca acest bazin sa fie readus in circuitul sportiv”, au transmis reprezentantii CS Rapid.

ACOPERISULUI BAZINULUI A FOST DEMOLAT, IN 1989, DIN ORDINUL ELENEI CEAUSESCU

Bazinul de langa stadionul Giulesti a fost folosit, in anii ’80, de inotatorii rapidisti, in perioada in care era descoperit si putea fi folosit doar in perioadele cu vreme frumoasa. Dupa ce a fost acoperit pentru ca sportivii sa se poata antrena si iarna, Elena Ceausescu ar fi ordonat decopertarea sa, chiar in 1989, pe motiv ca acesta ar fi fost prea aproape de liniile de cale ferata si ar fi obturat vederea asupra stadionului, de pe Podul Grant. Dupa Revolutie, nu au mai existat fonduri pentru reconstructia acoperisului si o modernizare completa, asa ca a fost lasat multi ani in paragina si a fost folosit de ultrasii giulesteni ca loc de realizare a coregrafiilor. In 2016, Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Investitii (CNI) au inceput renovarea, care a costat peste 2 milioane de euro. Noua constructie are o structura moderna, din sticla, un bazin marit conform normelor stabilite de Federatia Romana de Polo, o sala de forta, vestiare moderne, precum si o tribuna de 200 de locuri. Termenul initial de finalizare a lucrarilor a fost vara anului 2018.

ECHIPA FEMININA DE POLO TOCMAI A DEVENIT NOUA CAMPIOANA NATIONALA



CS Rapid are echipe masculine si feminine de polo, atat de seniori, cat si de juniori. De altfel, echipa feminina de seniori, condusa de Eduard Rusu, a devenit campioana Romaniei, in weekendul trecut, surclasand rivalele Steaua si Dinamo, iar anul trecut a cucerit Cupa Romaniei. Echipa de seniori face parte din prima liga si a cucerit 4 campionate consecutive in Superliga masculina de polo in perioada 2001-2004. Echipele rapidiste au evoluat pana acum la Bazinul "Tolea Grintescu" Floreasca din Bucuresti. In noul bazin vor activa, probabil, si alte cluburi de inot din Sectorul 1. CS Rapid a fost infiintat in 1934 si are, in acest moment, sectii de jocuri sportive (popice), sporturi individuale (atletism, box, haltere, lupte greco-romane, lupte libere, judo, karate) si sporturi de echipa (baschet masculin / feminin, handbal feminin, polo masculin / feminin, volei masculin / feminin).