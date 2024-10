Acesta s-a calificat în finala probei cu un punctaj de 589 de puncte, nou record mondial la juniori. În plus, dinamovistul a mai cucerit două medalii de argint, în proba de pistol liber (50m) și în concursul pe echipe, alături de Constantin Daniel Feraru (CS Dinamo) și Levente Bucsias (CS Universitar Oradea).



A început tirul la vârsta de opt ani

"M-am apucat de tir datorită tatălui meu, el m-a dus prima dată la poligon, în Arad, la vârsta de opt ani. El a fost pușcaș, a fost campion național, balcanic și european. Nu am mai făcut alte sporturi, m-am dus direct la tir și am rămas aici.



Acesta a fost cel mai bun rezultat, aurul la mondialele de juniori. Am reușit 589 de puncte, 600 e maximul. Am avut 11 nouari din 60 de focuri. Am mai avut medalii la Europene și Grand Prix-uri, un loc trei la mondiale la mixt, am mai avut medalii internaționale. Nu a fost ușor să bat recordul mondial, nu mă așteptam. Știam cât este recordul, dar nu mă așteptam. Cred că diferența s-a făcut după primele 20 de focuri. Nu am făcut nimic diferit, am încercat să fac ce e mai simplu, să nu complic lucrurile.



Pistolul său de concurs costă aproximativ 3.300 de euro

Tirul este un sport mai mult mintal, de concentrare. Dacă te concentrezi mai mult decât adversarul, îl învingi. Trebuie să-ți golești mintea de tot, să te gândești la execuția corectă, ca aparatele de ochire să fie aliniate corespunzător. Este un sport scump, dar Federația și cluburile ne ajută, din fericire. Ne ajută cu echipamentul și deplasările. Pistolul meu costă aproximativ 3.300 de euro. În alte țări am înțeles că se merge pe banii sportivului.



În fiecare săptămână mă antrenez de cinci ori. Sunt student la ASE, în domeniul finanțe - bănci, planul este să devin broker. Iubesc tirul, dar aș vrea să am și o altă meserie. Să vedem cum merge cu tirul, dacă o să am rezultate foarte bune, o să mă concentrez pe activitatea sportivă. Nu am hobby-uri, îmi place doar tirul, mă focusez pe acest sport. Alții se relaxează la pescuit, la concerte sau la grătare, eu vin la poligon ca să mă relaxez.



Trage la fel ca celebrul Yusuf Dikec, cu mâna în buzunar

Ținuta aceasta relaxată, cu trening și mâna în buzunar, a fost privită ca ceva senzațional, după pozele cu turcul Yusuf Dikec la Olimpiada de la Paris, dar așa se trag mulți. Chiar și eu trag fără ochelari, câteodată. Eu cred că echipamentul e cu atât mai bun cu cât este mai simplu. Filosofia mea este că e cel mai bine când faci lucrurile simplu.



Nu mă gândesc încă la Olimpiada de la Los Angeles, încerc să o iau pas cu pas, cu fiecare competiție în parte. De la începutul anului viitor mă voi pregăti pentru Campionatele Europene. Nu am un idol, dar încerc să iau lucrurile care mi se potrivesc de la mai mulți sportivi. De obicei, calmul, concentrarea și stăpânirea de sine încerc să le copiez.

Tirul nu este ca gimnastica, fotbalul sau atletismul. Este un sport care se poate face până la 80 de ani, dacă reușești să te menții la un nivel bun. Nu știu dacă voi ajunge să concurez până la 80 de ani, dar ar fi frumos", a declarat Luca Joldea pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea