Daniel Feraru (20 de ani) a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de tir pentru juniori de la Lima (Peru), în proba de pistol aer comprimat 10 metri, făcând echipă cu Luca Joldea (CS Dinamo) și Levente Bucsias (CS Universitar Oradea). Bucureșteanul este antrenat de antrenat de Dana Cohanciuc, este student la Imagine de Film și TV și visează să ajungă să lucreze la Hollywood și să participe la Jocurile Olimpice din 2028, care vor fi găzduite chiar de Los Angeles.



A mai practicat fotbal și înot, înainte de a se îndrăgosti de tir

"Am început să practic tirul din 2019, când eram în clasa a 9-a. Am încercat să fac înot, fotbalul nu prea s-a prins de mine. Am început prima dată cu pistolul și pot să spun că m-am îndrăgostit de această probă. Fotbalul este un sport de echipă, la tir trebuie să te bazezi doar pe calitățile și forțele tale. Aici contează doar ce faci tu, nu mai contează că altcineva a greșit o pasă sau a ratat o ocazie, ca la fotbal.



La tir ai nevoie și de o formă fizică foarte bună, dar și de o putere mintală excelentă. E un consum foarte mare de energie pe care îl depui prin apnee, pentru că din cele 30 de secunde cât stai pe foc trebuie să-ți ții respirația cam 15-20 de secunde. Înmulțit cu cele 60 de focuri, devine un efort fizic. Există riscul de a crește pulsul, creierul intră în modul de autoapărare și îți spune că te sufoci, iar mâna începe să tremure. Multă lume pune șahul și tirul în aceeași categorie, dar cred că tirul este mult mai fizic.



"Există o chimie în echipa noastră, ne înțelegem foarte bine"

În timpul antrenamentului te gândești la ce ai de făcut, dar în timpul competiției trebuie să-ți golești complet mintea, să nu te deranjeze nimic. Stabilești ritmul de respirație, ești foarte atent la sensibilitatea trăgaciului, ești cu ochii permanent pe țintă. Cu timpul devine un automatism, noi mai glumim, spunem că facem yoga cu pistolul în mână. Creierul știe ce are de făcut.



Am câștigat argintul la Mondialele de la Lima, dar mai am și un loc doi la Europene, tot cu echipa. Sunt de mai multe ori campion național. Cu Luca Joldea și cu Levente Bucsias m-am cunoscut în 2019, la primele mele concursuri. Pot spune că există o chimie între noi, ne înțelegem foarte bine, de aceea cred că avem și aceste rezultate foarte bune.



"Ar fi superbă o calificare la Los Angeles, pentru că este și Hollywood-ul acolo"

În paralel cu sportul de performanță, sunt student la Universitatea Hyperion, la Facultatea de Cinematografie, Fotografie, Media, secția Imagine de Film și TV. Nu pot să spun că sunt mai bun fotograf și videograf sau sportiv, cred că le combin bine pe ambele. Cred că tirul mă ajută în domeniul ales, ochesc mai bine prin vizorul aparatului, dacă pot să glumesc.



Aș vrea să lucrez în cinematografie sau televiziune ca director de imagine. Un model al meu este Mihai Mălaimare Jr. (n.r. - director de imagine care a lucrat cu regizorii Francis Ford Coppola, Paul Thomas Anderson, Scott Frank, Sacha Gervasi, George Tillman Jr., Taika Waititi), pe care am avut ocazia să-l cunosc și să stau de vorbă. Nu îmi place să fiu actor, nu aș juca într-un film în care să mânuiesc o armă.



Ca oricare sportiv din România, visul meu este să ajung la Olimpiadă. Acum să vedem ce rezultate voi avea și la care Olimpiadă, în 2028 sau 2032. Ar fi superb la Los Angeles, pentru că este și Hollywood-ul acolo, aș lua un bilet pentru amândouă", a declarat Daniel Feraru pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea