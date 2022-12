Secretul motivației canotoarei Ancuța Bodnar: "Îl port mereu la mine, mă motivează să-mi depășesc limitele"

Deși David Popovici a câștigat titlul de "Sportivul Anului" în cadrul Galei Sportului Dinamovist 2022, canotoarea Ancuța Bodnar s-a aflat printre laureații CS Dinamo, având un an de vis, fiind campioană mondială și dublă campioană europeană.

Amuleta canotoarei, un medalion cu cercurile olimpice

"A fost un an extraordinar, am reușit să-mi fac cel mai frumos cadou de ziua mea, să câștig medalia de aur la Mondiale, care îmi lipsea din palmares. În plus, a venit și titlul de cel mai bun echipaj al anului, acordat de către Federația Internațională de Canotaj. E un moment istoric pentru România, suntem primul echipaj care a obținut acest titlu și ne bucură foarte mult. A fost un an minunat, sunt mândră de ceea am realizat în 2022.

În această perioadă a Sărbătorilor îmi doresc doar să fiu sănătoasă, ca să ne putem antrena la fel de bine și să ne ducem la îndeplinirea visele. Pentru anul viitor, vrem să stabilim recorduri mondiale, după ce am câștigat medalii la aur la toate cele trei competiții internaționale importante. De asemenea, îmi pun mari speranțe în finalizarea pistei olimpice de canotaj de pe Lacul Pantelimon. Ne dorim să concurăm la noi în țară și să câștigăm aurul aici, în fața propriului public.

Apoi, gândurile noastre se îndreaptă spre Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris. Vrem să fim sănătoase, noi și cei din jurul nostru, ca să începem să calculăm pașii pentru calificare și medalia de aur, vrem să ne păstrăm titlul olimpic cucerit la Tokyo. Canotajul este un sport de uzură, dar eu și Simona suntem tinere, avem chef de competiție și avem încă foame mare de rezultate. Ea a primit anii trecuți un medalion cu cercurile olimpice, eu am primit unul în 2022. Îl port mereu la gât și mă motivează atunci când sunt obosită, când am momente mai puțin bune, mă ajută să mă concentrez pe obiectivul muncii mele și să păstrez drumul spre performanță. E o amuletă care mă ajută să-mi depășesc limitele", a declarat Ancuța Bodnar pentru Sport.ro.

Este campioană olimpică, mondială și europeană

Nicoleta-Ancuța Bodnar (24 de ani) este originară din Vatra Moldovei, jud. Suceava, și este una dintre cele mai de succes canotoare ale ultimilor ani. Sportiva legitimată la CS Dinamo face o echipă de succes cu Simona Geanina Radiș (23 de ani / CSA Steaua) în proba de dublu vâsle. Cele două tinere canotoare au câștigat singura medalie de aur a României la JO 2020 de la Tokyo, dar și titlul mondial (Racice 2022 / + argint Ottensheim 2019) și cinci medalii la Campionatele Europene (argint, Lucerna 2019, dublu vâsle / aur, Poznan 2020, dublu vâsle / aur, Varese 2021, dublu vâsle / aur, Munchen 2022, dublu vâsle / aur, Munchen 2022, 8+1). Bodnar și Radiș au fost desemnate ele mai bune canotoare din lume în 2022, fiind pentru prima dată în istoria de 20 de ani a World Rowing Awards când un astfel de trofeu este câștigat de sportivi români.

Text și foto - Gabriel Chirea / arhivă personală