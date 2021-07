Ancuța Bodnar, prima reacție după aurul olimpic: "Am muncit mereu pentru același vis"

Ancuța Bodnar și Simona Radiș au cucerit prima medalie de aur la ediția actuală de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Canotoarele de 22 de ani s-au impus fără drept de apel în cursa de dublu vâsle, pe care au dominat-o de la început până la linia de sosire.

”A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat motivate şi am reuşit să aducem medalia mult visată, mi-am îndeplinit visul olimpic aici. I-am făcut mândri pe toţi cei de acasă şi suntem foarte fericite de acest lucru. Am bătut şi recordul olimpic, nu ne-am aşteptat, dar ne doream asta. Dar ne-a ajutat şi vremea, chiar dacă au fost valuri, am avut vânt ajutător, dar a fost bine.

Din 2019 am intrat în barca de dublu vâsle şi de atunci am rămas în aceeaşi formulă. Au fost doi ani de muncă continuă, fără pauză, fără vacanţe. Am muncit mereu pentru acelaşi vis. Chiar dacă Olimpiada s-a amânat cu un an, noi am continuat să ne pregătim şi să muncim. Ne-am antrenat singure acasă în timpul pandemiei şi parcă eram unite prin acelaşi lucru. Am dat ce am avut mai bun noi azi ca să împlinim munca acestor ani”, a declarat Ancuţa Bodnar la zona mixtă, citat de Agerpres.

Ancuța a adăugat că pe podium a trecut printr-o multitudine de sentimente: ”Pe podium am simţit fericire, mândrie, bucurie, recunoştinţă, mulţumire. I-am făcut mândri pe toţi. Eram atât de fericită, parcă nu îmi venea să cred că am medalia, dar a meritat totul”.