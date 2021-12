Reacție vehementă a unui pilot din F1 după titlul lui Verstappen: "Complet inacceptabil, nu îmi vine să cred!"

Hamilton a avut un start fantastic și l-a depășit imediat pe Verstappen, care a plecat din pole-position, iar britanicul a fost pe prima poziție în cea mai mare parte a cursei. Totuși, un incident petrecut în turul 52 i-a permis pilotului olandez de la Red Bull Racing să aibă un duel bară la bară cu Hamilton.

În turul 52, pilotul Nicholas Latifi a suferit un accident și a fost nevoie de intervenția safety car-ului. Verstappen a mers la boxe pentru a-și schimba pneurile, iar FIA a anunțat inițial că monoposturile depășite cu un tur vor rămâne pe locurile în care aflau înaintea accidentului, astfel că între Hamilton și Verstappen ar fi urmat să se afle nu mai puțin de cinci monoposturi.

Totuși, FIA a revenit ulterior asupra deciziei și i-a permis lui Verstappen să plece chiar din spatele lui Hamilton. Steagul verde a fost arătat în ultimul tur, olandezul a profitat, l-a depășit pe britanic și a încheiat pe prima poziție, câștigând MP din Abu Dhabi și titlul mondial în F1.

Britanicul George Russell, pilotul celor de la Williams, care va fi coleg din 2022 cu Lewis Hamilton la Mercedes, a lansat un atac dur la adresa FIA imediat după finalul cursei, considerând complet inacceptabil modul în care Max Verstappen a cucerit titlul mondial.

"Max este un pilot absolut fantastic, care a avut un sezon incredibil. Am un respect imens pentru el, dar ceea ce tocmai s-a întâmplat este complet inacceptabil. Nu îmi vine să cred", a scris George Russell, pe Twitter.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen.