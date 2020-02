Performanta uriasa pentru Romania in Karate-ul olimpic! Un titlu european, doua medalii de argint si locul 10 pe natiuni

Romania a obtinut rezultate excelente la Campionatul European de Karate pentru cadeti, juniori si U21.

Lotul national de Karate al Romaniei a obtinut rezultate excelente in anul in care Jocurile Olimpice vor gazdui, pentru prima data in istorie, si proba de Karate. Sportivii romani au participat la Campionatul European pentru cadeti, juniori si U21 de la Budapesta, Ungaria, obtinand o medalie de aur, doua de argint, trei locuri 7 si doua locuri 9!

Competitia a fost organizata de World Karate Federation, cea care este afiliata la Comitetul International Olimpic, si care permite un singur sportiv de tara pe categorie, la fel ca la celelalte jocuri olimpice. La eveniment au participat 1185 de sportivi din 52 de tari, delegatia Romaniei continand 32 de sportivi.

La finalul competitiei, Romania a ocupat locul 10 pe natiuni, la egalitate cu Grecia, inaintea unor tari extrem de puternice in Karate, ca Germania, Croatia sau Serbia. Primele locuri au fost ocupate de Turcia, cu 6 medalii de aur, 3 de argint si 6 de bronz, Franta, cu 4 medalii de aur, 2 de argint si 4 de bronz si Azerbaijan, cu 4 medalii de aur, 1 de argint si 3 de bronz.

Rezultatele sunt exceptionale, fiind pentru prima data in istoria Karate-ului olimpic roman cand un sportiv castiga medalia de aur la un Campionat European. In toata istoria acestei discipline, au fost doar medalii de bronz la campionate europene si mondiale, castigate de Claudia Ionita (2006 Helsinki) si Stefania Sandu (2001 Sofia, 2002 Madrid si 2009 Zagreb), aceasta din urma fiind si antrenoare a lotului national.

Iata mai jos rezultatele obtinute de sportivii romani:

- Leonard Moise (CS Dinamo/ CS Scorpion) - Locul I, kumite cadeti +70 kg.

Au fost inscrisi 33 de sportivi, Leonard invingand, in ordine, sportivi din Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Rusia si, in finala, Cehia.

- Maria Cristina Coman (CS Dinamo) - Locul 2, kumite cadete +54 kg.

Au fost 36 de sportive inscrise, Maria invingand, in ordine, sportive din Muntenegru, Suedia, Slovacia, Azerbaidjan si, in finala, a fost invinsa de sportiva din Bielorusia.

- Florentin Tanas (CS Otopeni) – Locul 2 – kumite juniori +76 kg, intr-o categorie in care au fost inscrisi 36 de sportivi, a invins succesiv sportivii din Marea Britanie, Muntenegru, Cehia, Ungaria, Franta, iar in finala a fost invins de catre reprezentantul din Azerbaijan.

- Bianca Alexandra Iorga (CS Rapid) – Locul 7 – kumite juniori -53 kg, intr-o categorie in care au fost inscrisi 35 de sportive.

- Alexandru Gabriel Anghel (CS Otopeni) – Locul 7 – kumite juniori -61 kg, intr-o categorie in care au fost inscrisi 39 de sportivi.

- Miruna Mihaela Malauta (CS Jiul Petrosani) – locul 7 – kumite U21 -61 kg, intr-o categorie in care au fost inscrise 32 de sportive.

- Petru Comanescu (CS Sagitarius) - Locul 9 - kata cadeti, 32 de sportivi au fost inscrisi la aceasta categorie.

- Pavel Goicea (ACS Karate Ploiesti) - Locul 9, kumite cadeti, -53 kg, 40 de sportivi au fost inscrisi la aceasta categorie.

