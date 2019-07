Oana e dependenta de fitness: a fost la un pas sa nasca in sala! Cum arata romanca ce nu a concurat niciodata in tara | VIDEO

O romanca era sa nasca in sala si a revenit la fitness la doar o luna dupa ce a devenit mama.

Oana face fitness de 12 ani si nu a concurat niciodata in Romania. Ea se antreneaza de 6 ori pe saptamana. N-a facut pauza nici in timpul sarcinii.



"Am facut fitness pana la 8 luni si jumatate, toata perioada sarcinii. Am luat 11 kilograme, jumatate le-am lasat la spital, cand m-am externat, iar cealalta jumatate am dat-o jos cred ca in 3-4 saptamani", a declarat Oana Dragulescu.