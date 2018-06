IMPRESIONANT | Povestea unei romance care demonstreaza ca sportul nu are bariere: s-a nascut cu o malformatie la maine, dar a ajuns campioana la tenis de masa

Are 37 de ani, s-a nascut cu o malformatie la maini, dar a invatat sa lupte si a ajuns campioana la tenis de masa!

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

E povestea unei romance care demonstreaza ca sportul nu are bariere.



Gabriela e campioana nationala la tenis de masa. S-a nascut cu o malforamtie la maini, dar joaca de 20 de ani.



"Mi-a fost foarte greu sa tin paleta in mana, dar pe parcurs am inceput sa ma obisnuiesc", a declarat Gabriela Constantin.

Gabriela ii cheama pe toti oamenii cu dizabilitati la sport: "M-a ajutat foarte mult sa trec peste multe obstacole!"



Peste 2 ani, Gabriela vrea o medalie la paralimpici.