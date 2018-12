Performanta URIASA! Pustiul-minune din Romania a dat de pamant cu chinezii la Campionatul Mondial de Tenis de Masa: A facut MINGEA TURNEULUI | VIDEO

Cristian Pletea este noul pusti minune al tenisului de masa romanesc.

Cristian Pletea are 18 ani si e din Constanta. El a reusit un parcurs exceptional la Campionatul Mondial de Tenis de Masa pentru juniori care se desfasoara in aceste zile in Australia.

Romanul batut pana acum 4-0, 4-0, 4-0 in toate partidele si a ajuns in semifinale. El urmeaza sa-si afle adversarul, insa in sferturi a trecut de un chinez, iar in optimi de un sportiv din Taipei.

In meciul din sferturi contra lui Yu Heyi, Cristian Pletea a reusit mingea turneului, performanta apreciata si pe pagina oficiala de Facebook a competitiei.