Drama unei foste inotatoare din Franta. Tanara sustine ca a fost violata timp de 3 ani, in vestiarul piscinei. Detalii CUTREMURATOARE

Cotidianul L՚Equipe a anuntat astazi ca justitia franceza a redeschis un dosar de viol care vizeaza o fosta inotatoare, Julie Boursier. Tanara sustine ca a fost agresata sexual in mod repetat de un coleg de club, in perioada 2010-2013.

Reluarea anchetei intrerupte anul trecut s-a facut pe baza unor marturii de ultima ora ale altor doi inotatori care erau inscrisi la vremea respectiva la clubul AAS Sarcelles, intr-un orasel la nord de Paris.

Acum in varsta de 25 de ani, Julie a pastrat mult timp tacerea asupra agresiunilor la care a fost supusa in urma cu un deceniu, cand era minora. Astfel, conform propriilor declaratii, ea a fost violata in mai multe randuri, in perioada august 2010 - octombrie 2013, insa a facut plangerea abia in 2018.

Au rasuflat in presa si cateva dintre afirmatiile pe care Julie Boursier le-a facut politiei, ea descriind cu lux de amanunte felul in care s-au petrecut lucrurile. "Forta usa vestiarului si ma bloca inauntru. Ma saruta cu forta si mereu incerca sa-si introduca degetele...Ma tinea de pereti si imi musca buzele ca sa nu fac zgomot. Uneori eram atat de obosita de la antrenamente incat doar asteptam sa se termine. Mi-a fost rusine", sunt declaratiile lui Julie, citate de presa din Hexagon.

Coplesita de impactul psihologic al acestor violuri repetate, Julie ar fi incercat sa se sinucida in 2017, taindu-si venele, prilej cu care mama sa a aflat si ea despre drama fostei inotatoare, sustinandu-si ulterior fiica pentru a-si gasi linistea in justitie.