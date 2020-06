Drama sportivului URIAS dependent de alcool si pornografie. Cum a reusit sa scape de DEMONI si sa devina ALT OM

Unul dintre cei mai importanti jucatori din fotbalul american s-a confruntat cu mari probleme legate de viciile care i-au afectat cariera.

Ben Roethlisberger (38 de ani) e o legenda in campionatul de fotbal american de peste Ocean (NFL), fiind considerat printre cei mai valorosi pasatori din toate timpurile. Inca jucator activ la echipa Pittsburgh Steelers, "Big Ben" ar fi fost probabil si mai mare daca n-ar fi cazut prada alcoolismului, dar si dependentei de pornografie.

Acum, dupa ce a depasit momentul critic, Roethlisberger nu ezita sa-si relateze experienta nefericita cu scopul de a fi un exemplu pentru toti cei aflati in situatii similare. "Nu e deloc usor. Nu toata lumea realizeaza ca si noi, sportivii, suntem oameni. Nu suntem diferiti si pacatuim ca toti ceilalti. Devenim dependenti de lucruri. Da, am fost dependent de alcool si am fost dependent de pornografie, ceea ce m-a facut sa nu fiu cel mai bun sot, cel mai bun tata si cel mai bun crestin", a declarat zilele trecute Ben. Casatorit din 2011 si tata a 3 copii, sportivul american a fost implicat in trecut in acte de agresiune sexuala asupra unor femei, fiind sanctionat cu suspendari drastice din partea oficialilor NFL pentru incalcarea conduitei.

Conform propriilor afirmatii, credinta a fost cea care l-a scos pe Roethlisberger din "ghearele" alcoolului si pornografiei. "Am realizat ca pot sa fiu un sportiv bun, dar si un crestin bun. Le pot face pe amandoua si pot sa spun ca e cool sa faci asta", a declarat jucatorul echipei din Pitssburgh.