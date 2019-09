SOCANT | Fost jucator al Borussiei si al Realului, acuzat de trafic de pornografie infantila! Prietena lui a alertat politia

Christoph Metzelder, fost jucator al Borussiei Dortmund si al Realului, este cercetat de politia germana.

Politia il ancheteaza pe fostul international german sub suspiciunea de trafic de pornografie infantila. Politistii germani l-au luat pe Metzelder de la celebra scoala Hennef si au mers alaturi de acesta la locuinta sa pentru a perchezitiona casa in prezenta acestuia. Politistii au ridicat un calcultator, precum si telefonul lui Metzelder. Deocamdata, fostul international german nu este in stare de arest, informeaza Bild.

Conform sursei citate, purtatorul de cuvant al politiei din Hamburg a declarat ca fostul jucator in varsta de 38 de ani este suspectat de trafic de pornografie infantila. Potrivit Bild, politistii au fost alertati de o femeie care se presupune a fi prietena lui Metzelder, dupa ce acesta i-a trimis pe WhatsApp nu mai putin de 15 imagini cu copii in ipostaze indecente.

Metzelder a jucat pentru Borussia Dortmund (2000-2007), pentru Real Madrid (2007-2010) si pentru Schalke (2010-2013). Metzelder are si 47 de selectii in nationala Germaniei. Metzelder s-a retras din activitate in 2014.