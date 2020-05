BUTE RAMANE IN GARDA! Cum face fata pandemiei fostul campion mondial  

Pe Lucian Bute, pandemia l-a prins in Florida. A fost nevoit sa se intoarca de urgenta in Canada.

Lucian Bute ii tine departe de primejdii pe copiii sai. Amandoi s-au nascut in Canada.

"Incercam sa facem activitati cu copiii, sunt mici, fata are 3 ani si un pic, baiatul abia a facut 1 an. Multumim lui Dumnezeu avem o curte in spatele casei si mai iesim in curte cu ei", a declarat Lucian Bute pentru PRO TV.

Bute era cu familia in Florida cand a inceput pandemia.

"Am cunostinte care au fost infectate si fereasca Dumnezeu, nu e usor", a spus pugilistul.

In Canada, Bute nu duce dorul bucatelor romanesti: "Putem gati orice, gasim si aici preparate romanesti. Daca am pofta de ceva romanesc oricand poate sa pregateasca, o sarma, orice".