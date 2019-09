Alin Firfirica s-a calificat pentru prima oara la Olimpiada si a sarbatorit intr-un mod inedit: "Cred ca n-o sa mai spal masina pana dupa urmatoarea editie de Jocuri Olimpice"

De bucurie ca s-a calificat la Olimpiada, un roman nu-si mai spala masina timp de un an. Oricum va primi o masina noua daca ia medalie la Tokyo.

Alin Firfirica a aruncat discul 67 de metri si s-a calificat la Tokyo. Va fi prima lui Olimpiada. La Rio nu a ajuns pentru ca a facut baremul cu o saptamana mai tarziu decat data limita.

"Am un obicei foarte prost de a lasa masina nespalata. Am un strat de praf cam asa de mare si s-a gasit un coleg al meu, binevoitor, sa-mi deseneze cercurile olimpice in praf. Cred ca n-o sa mai spal masina pana dupa urmatoarea editie de Jocuri Olimpice", a spus Firfirica.