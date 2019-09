Alina Rotaru s-a calificat la Jocurile Olimpice cu o saritura de aproape 7 metri in lungime! VIDEO

O romanca se trezeste cu cifra 7 in cap. Si nu pentru ca-l viseaza pe Ronaldo. Are obiectiv sa sara 7 metri la Jocurile Olimpice.

Alina Rotaru s-a calificat la Jocurile Olimpice cu o saritura de 6.91 pe canicula, la 40 de grade. Fata poarta un lantisor cu cifra 7.

"Stiu ca pot si sunt din ce in ce mai aproape de 7 metri si acesta cifra magica sper sa nu o sar doar o data, ci de mai multe ori!"



Ea a trecut de la dansuri sportive la atletism si spune ca are nevoie si de noroc ca sa ia medalie la Tokyo.



"In ultimul timp am gasit intamplator trifoi cu 4 foi! Pe stadion sau in parc"