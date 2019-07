"Fac asta daca luam AURUL la Tokyo!" Capitanul nationalei, PARIU NEBUN: ce e dispus sa faca Radu daca realizam SURPRIZA la Jocurile Olimpice

Dupa EURO si-a facut cadou o masina de 250.000 de euro.

"Ma tund la chelie daca Romania ia aurul olimpic la Tokyo" - promite capitanul de la tineret, Ionut Radu.

Cu noua masina, Ionut Radu simte ca toata lumea intoarce capul dupa el pe strada.

"Nu e ca si cum ma dau in vant dupa masini, am luat-o pt ca mi-a placut si am zis sa iau si eu o masina, nu? Nu, chiar nu se numara masinile printre pasiunile mele, hainele mai mult", a declarat Ionut Radu.

Dupa EURO, Radu s-a relaxat la mare. Radu si Puscas au fost aplaudati intr-un club din Mamaia, unde li s-a cantat si imnul.

"Este un lucru foarte frumos sa fii recunoscut de proprii tai romani. Da, a fost super frumos, a fost o atmosfera fantastica si ne-am simtit mandri inca o data", a mai declarat Radu.

Hairstylistul pustilor din nationala lui Radoi a jucat fotbal pana la 16 ani. Cu Radu se intelege cel mai bine.