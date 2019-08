Lucreaza in armata, putea sa fie model de top, dar a ales sportul si viseaza la medalie: "Vreau sa ajung la Jocurile Olimpice!"

O atleta din armata romana ataca aurul la Jocurile Olimpice, dar si titlul de Miss.

Campioana nationala la maraton, Laura Popescu, alearga 30 de kilometri pe zi. Lucreaza in armata si va participa in octombrie la Jocurile Olimpice militare din China. Visul ei ramane Tokyo.



"Pentru mine, armata nu este wow, foarte grea! Deja visez prea mult la o medalie, dar vreau sa ajung. Asta e visul meu sa ajung la Jocurile Olimpice" spune Laura Popescu.



Laura poate alege si o cariera de model. In Italia, ea a luat premiul pentru cea mai frumoasa atleta.