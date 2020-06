23:00 LIVE LA PRO X: se da primul titlu de campion national digital!

Ultima etapa a Campionatului National Digital de Circuit Betano se va desfasura in aceasta seara, de la ora 22:30, pe circuitul Motorpark Romania, si va decide primul titlu esports din cadrul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.

Sezonul a debutat pe 18 aprilie, iar runda de pe Motorpark este a opta, iar in cursa pentru prima pozitie s-au inscris nu mai putin de 165 de concurenti. Competitia online, care s-a desfasurat din simulator, a atras nu doar piloti din viata reala, dar si gameri sau fani ai motorsportului.

Fostul campion de la autoslalom Leo Borlovan a obtinut cel mai bun timp al precalificarilor pentru aceasta runda decisiva. Cu un timp de 1:35.042, timisoreanul l-a devansat cu 13 miimi pe liderul la zi al campionatului, galezul Oscar Williams, in timp ce la numai 14 miimi s-a aflat Emanuel Gaczella, fostul campion mondial Formula Challenge ESports.

Cu 170 de puncte in acest moment, Williams, un nume consacrat in sim racing, are nevoie doar sa obtina un loc in Top 10 pentru a fi sigur ca obtine titlul de campion absolut in Campionatul National Digital de Circuit Betano 2020. Cu sperante la titlu, chiar daca momentan destul de mici, se mai afla Dragos Simion (159p) și Leo Borlovan (147p).

Printre cei 30 care vor concura diseara in batalia finala a acestui sezon se numara fostul pilot de karting Maximilian Junger, vicecampionul olimpic la tenis Florin Mergea, dar si reprezentantul Romaniei in Campionatul Mondial de Raliuri, Raul Badiu.

Calificarile pentru stabilirea grilei de start vor debuta la ora 22:30, in direct pe canalul de YouTube al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, iar de la ora 23:00 vor debuta cele doua manse de concurs in direct pe postul de televiziune Pro X.