EXCLUSIV WWW.SPORT.RO! "Politia a dat cu gaze in noi!" O baschetbalista de la Brasov, implicata in protestele MASIVE din SUA! Dezastru pe strazi

Angela Beadle, baschetbalista Olimpiei CSU Brasov, a protestat in America impotriva rasismului.

Sportiva s-a intors acasa, in Statele Unite ale Americii, dupa intreruperea Ligii Nationale de Baschet Feminin. Zilele trecute, ea a participat la protestele impotriva rasismului si a nedreptatii politiei americane, care au loc de cateva zile ca urmare a mortii lui George Floyd.

Baschetbalista a protestat pe strazile din Austin, capitala statului Texas, avand in mana o pancarda cu mesajul "Black Lives Matter", sloganul miscarii globale care lupta impotriva rasismului.

Sport.ro a stat de vorba cu sportiva care ne-a dezvaluit care este pulsul evenimentelor si cum reactioneaza politia fata de protestatari.

"Sunt foarte trista, dar si foarte recunoscatoare sa ma aflu aici in timpul acestor evenimente. Faptul ca sunt acasa mi-a dat sansa de a protesta pasnic alaturi de familia mea. A fost pentru prima data cand am protestat, dar cu siguranta nu a fost si ultima!

Pe de o parte, sunt dezamagita de politistii din Austin. Duminica, in timp ce protestam, repet - pasnic, politia ne-a oprit si a dat cu gaz lacrimogen spre noi, desi televiziunile au zis ca asta nu s-a intamplat. Apoi, dupa circa 20 de minute, ne-au dat drumul.

In plus, ei au impuscat cu gloante oarbe mai multe persoane, inclusiv oameni pe care ii cunosc si care protestau cu totii linistiti, intr-un mod pasnic.

Pe de alta parte, sunt foarte bucuroasa cand vad cate tari din toata lumea se implica in aceasta lupta a noastra. Desi America este in prima linie, eu am locuit in multe tari si peste tot am vazut ca rasismul face victime. Este o problema globala, iar oamenilor trebuie sa inceapa sa le pese de vietile negrilor.

In final, as vrea sa le multumesc tuturor celor care se implica in aceasta lupta! Continuati sa raspanditi aceste idei in toata lumea si sa ne ajutati", a declarat Angela Beadle pentru Sport.ro.